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РИА Новости

В Ростове похоронили двух погибших при пожаре детей

17:02 22.10.2019 (обновлено: 17:09 22.10.2019)
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© Фото : страница Главы Ростовского района в Администрация Ростовского муниципального района в FacebookЛюди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
© Фото : страница Главы Ростовского района в Администрация Ростовского муниципального района в Facebook
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Похороны двух погибших при пожаре в жилом доме детей прошли во вторник в городе Ростове Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель районной администрации.
"Похороны прошли. Прощание было организовано в городском ритуальном зале", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что их мать находится в больнице в тяжелом состоянии, ей пока не сказали о гибели детей.
Представитель райадминистрации добавила, что кроме родственников проститься с погибшими пришли местные жители. Также свои соболезнования выразили власти города и района.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан и заключен под стражу.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Вчера, 12:49РИА Новости
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