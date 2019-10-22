В Ростове похоронили двух погибших при пожаре детей

Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Похороны двух погибших при пожаре в жилом доме детей прошли во вторник в городе Ростове Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель районной администрации.

"Похороны прошли. Прощание было организовано в городском ритуальном зале", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что их мать находится в больнице в тяжелом состоянии, ей пока не сказали о гибели детей.

Представитель райадминистрации добавила, что кроме родственников проститься с погибшими пришли местные жители. Также свои соболезнования выразили власти города и района.