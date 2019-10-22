Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T16:59Z
https://ria.ru/20191022/1560078351.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144063/91/1440639164_0:370:4905:3129_1036x0_80_0_0_50fc470a594f7decbaae3493fbbb6aef.jpg
РИА Новости

Командир полиции Ирака погиб при атаке террористов, сообщает источник

16:59 22.10.2019
309
© AP Photo / Khalid MohammedИракская федеральная полиция ведет бой в окрестностях города Эль-Фаллуджа
Иракская федеральная полиция ведет бой в окрестностях города Эль-Фаллуджа
© AP Photo / Khalid Mohammed
БАГДАД, 22 окт – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник иракской федеральной полиции погиб в результате нападения террористов в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада, заявил РИА Новости во вторник источник в службах безопасности страны.
"Командир четвертой бригады федеральной полиции бригадный генерал Али аль-Лями погиб, отражая атаку террористических банд "Исламского государства"* в районе Мутайбиджа провинции Салах-эд-Дин", - сообщил источник.
Другие подробности инцидента не приводятся.
В сентябре иракские силовики уже проводили в данном районе антитеррористическую операцию, ликвидировав 15 боевиков и задержав девятерых. Были также уничтожены туннели и тренировочная база боевиков.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
Вчера, 14:32РИА Новости
В Ираке более 150 человек погибли во время протестов
001200
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
В Ираке более 150 человек погибли во время протестов
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Джонсон снимет законопроект о Brexit, если его не рассмотрят за три дня
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС рассказал о консультациях с Турцией по авиационной тематике
Полиция в Афганистане
В столкновениях на севере Афганистана погибли 15 полицейских
Лента
новостей
Украинский военный в Донецкой области
ГП Украины создала департамент по надзору за преступлениями в Донбассе
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Польские учителя начнут бессрочную "итальянскую" забастовку
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган назвал дату отвода курдских формирований от границы с Турцией
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал линчеванием начавшийся против него процесс импичмента
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
Эрдоган по ошибке заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин заявил, что без взаимного уважения Турции и Сирии не обойтись
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния