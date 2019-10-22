Командир полиции Ирака погиб при атаке террористов, сообщает источник

БАГДАД, 22 окт – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник иракской федеральной полиции погиб в результате нападения террористов в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада, заявил РИА Новости во вторник источник в службах безопасности страны.

В сентябре иракские силовики уже проводили в данном районе антитеррористическую операцию, ликвидировав 15 боевиков и задержав девятерых. Были также уничтожены туннели и тренировочная база боевиков.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России