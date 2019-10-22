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РИА Новости

Польские учителя начнут бессрочную "итальянскую" забастовку

16:56 22.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Польские учителя начинают в среду бессрочную "итальянскую" забастовку, сообщил глава Союза польских учителей (ZNP) Славомир Броняж на пресс-конференции во вторник.
По словам Броняжа, правление ZNP приняло решение, которое "де-факто начинает акцию протеста". Он пояснил, что протест начнется в среду, но "каждая школа и каждый учитель примут индивидуальное решение об участии в протесте и могут присоединиться к нему, например, через месяц".
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Глава профсоюза уточнил, что "итальянская" забастовка будет состоять "в выполнении только тех обязанностей, которые прописаны в законодательстве об образовании".
В первую очередь это касается 40-часового рабочего дня. "В то же время учителя не будут выполнять обязанностей так называемых неписаных, которые нам навязывают те, кто руководит польским образованием и за которые мы не получаем денег", - пояснил Броняж.
В частности, речь идет о выездах на школьные экскурсии, ведение кружков по интересам, внеклассных занятий. Также речь идет о различных конкурсах в субботу и воскресенье, занятиях в выходные, составлении отчетов, инвентаризации школьных объектов.
Решение о забастовке было принято по итогам анкетирования членов Союза польских учителей. В нем приняли участие более 227 тысяч учителей и работников образования.
Одновременно Союз польских учителей подготовил проект закона, предусматривающего повышение оплаты труда учителей.
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