Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО

Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".