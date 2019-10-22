Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что предложение главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которую будут контролировать международные силы при участии Москвы и Анкары, вызвало раздражение среди союзников Германии, передает агентство Рейтер.
Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
"Со вчерашнего для после предложения руководства ХДС мы получили ряд вопросов от наших союзников, и, бесспорно, есть некоторое раздражение среди наших партнеров", - приводит агентство слова Мааса.
Глава ведомства добавил, что партнеры Германии пока не обсуждали создание такой зоны безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что предложение Крамп-Карренбауэр требует изучения.