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РИА Новости

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

16:47 22.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Врач . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
Кроме того, эксперт советует воздерживаться от рукопожатий и обниманий с коллегами, поскольку вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и через руки.
Простуда
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Тяжельников также рекомендует выращивать в офисе больше растений, в частности, герань, выделяющую фитонциды, которые способны подавлять рост и развитие бактерий и вирусов.
По словам эксперта, необходимо следить и за влажностью воздуха в помещении, которая должна составлять 60%.
"Пересушенная слизистая носоглотки не может эффективно оберегать организм от проникновения инфекции. <…> Попросите руководство установить увлажнитель воздуха или решите этот вопрос коллективом".
Андрей Тяжельников
44833320
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