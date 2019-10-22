СК начал проверку после гибели рабочих на руднике "Таймырский"

Ранее в ГМК сообщили, что в результате аварии во вторник пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

"В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели троих человек на производстве. По предварительным данным, 22 октября вечером на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" на глубине 1,345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибло трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. В настоящее время на месте происшествия работает следователь", - сообщает СК.