Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T16:43Z
https://ria.ru/20191022/1560077479.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156007/46/1560074681_0:48:3108:1796_1036x0_80_0_0_1b5fcea77fb4b26b75ab127ab9d7e238.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после гибели рабочих на руднике "Таймырский"

16:41 22.10.2019 (обновлено: 16:43 22.10.2019)
436
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта рудника "Таймырский"
Шахта рудника Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех рабочих на руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель", сообщает ГСУСК региона.
Ранее в ГМК сообщили, что в результате аварии во вторник пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.
"В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели троих человек на производстве. По предварительным данным, 22 октября вечером на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" на глубине 1,345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибло трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. В настоящее время на месте происшествия работает следователь", - сообщает СК.
Шахтеры на руднике Таймырский
Вчера, 16:32РИА Новости
В МЧС рассказали подробности происшествия на руднике "Таймырский"
010202
Обсудить 1
Норильский никельСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Шахтеры на руднике Таймырский
В МЧС рассказали подробности происшествия на руднике "Таймырский"
РИА
Новости
Шахтеры на руднике Таймырский
Рудник "Таймырский" продолжает работу после инцидента
Шахтеры на руднике Таймырский
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Лента
новостей
Раковые клетки
Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению
Врач
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Шахтеры на руднике Таймырский
Ростехнадзор начал проверку на руднике "Норникеля", где погибли рабочие
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов
Рудник Таймырский
В "Норникеле" назвали выход метана после ЧП на руднике маловероятным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния