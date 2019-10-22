Ягудин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фигурист Алексей Ягудин прокомментировал решение родственников актрисы Анастасии Заворотнюк не обсуждать с журналистами состояние ее здоровья.

"Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право. Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит", – заявил он в беседе с "КП".

Спортсмен признался, что знает о болезни артистки не больше, чем все остальные. Он пожелал Заворотнюк и ее мужу Петру Чернышеву преодолеть возникшие трудности.

В августе СМИ опубликовали сообщения о том, что Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По данным СМИ, в начале октября Заворотнюк выписали из клиники.