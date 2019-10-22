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РИА Новости

Ягудин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

16:38 22.10.2019
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© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Анна Сергеева
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фигурист Алексей Ягудин прокомментировал решение родственников актрисы Анастасии Заворотнюк не обсуждать с журналистами состояние ее здоровья.
"Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право. Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит", – заявил он в беседе с "КП".
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Спортсмен признался, что знает о болезни артистки не больше, чем все остальные. Он пожелал Заворотнюк и ее мужу Петру Чернышеву преодолеть возникшие трудности.
В августе СМИ опубликовали сообщения о том, что Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По данным СМИ, в начале октября Заворотнюк выписали из клиники.
На странице актрисы в инстаграме ранее появился перепост, где сказано, что появляющиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении состояния артистки не соответствуют действительности. В записи сообщалось, что актрису не парализовало, она не впадала в кому и может дышать самостоятельно. Авторы поста попросили не выносить на всеобщее обозрение детали, касающиеся болезни Заворотнюк.
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Шоу-бизнесАлексей ЯгудинКультура - РИА Новости. Итоги дняАнастасия ЗаворотнюкМосква
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