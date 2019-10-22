Владимирские депутаты приняли закон о соцподдержке "детей войны"

ВЛАДИМИР, 22 окт – РИА Новости. Во Владимирской области вступил в силу закон "О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"), сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Региональный законопроект разработан с участием ветеранских организаций и внесен в Законодательное собрание всеми фракциями регионального парламента.

Законом установлен статус "детей войны" с вручением удостоверения, который предполагает ряд льгот, в том числе право на внеочередное предоставление социальных и медицинских услуг, получение бесплатной юридической помощи, посещение организаций культуры вне очереди.

"При доработке документа депутаты Заксобрания добились того, чтобы для "детей войны" были установлены ежегодные выплаты ко Дню Победы. Еще одна значительная поправка, внесенная парламентариями после консультаций с ветеранами, - компенсация 25% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Эта льгота распространяется только на тех жителей Владимирской области, которые не получают меры соцподдержки по иным основаниям (ветераны, инвалиды, репрессированные…)", - отметили в пресс-службе.

Во Владимирской области под категорию "дети войны" подпадают более 100 тысяч человек, из них более 10 тысяч ранее не имели никаких льгот.

"Я горжусь тем, что такой закон принят, что он заработал. Это было долгом чести перед поколением детей войны. Они перенесли неимоверные страдания и наравне со взрослыми трудились в те тяжелые годы, а потом восстанавливали страну из руин", - прокомментировал решение председатель Заксобрания Владимир Киселев.