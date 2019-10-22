Директор психинтерната под Курском отправлял пациентов работать на знакомых

"Установлено, что в 2018-2019 годах директор интерната по просьбе знакомых, не желающих нести материальные затраты на оплату труда наемных работников, передавал им опекаемых инвалидов для выполнения подсобных работ на территории их домовладений и хозяйств", - говорится в сообщении.