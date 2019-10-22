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РИА Новости

Директор психинтерната под Курском отправлял пациентов работать на знакомых

16:24 22.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в Курской области стал фигурантом трех уголовных дел из-за того, что заставлял недееспособных пациентов бесплатно работать у своих знакомых, сообщает во вторник прокуратура региона.
Прокуратура Суджанского района провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении социальных услуг областным бюджетным учреждением стационарного социального обслуживания региона "Суджанский психоневрологический интернат".
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"Установлено, что в 2018-2019 годах директор интерната по просьбе знакомых, не желающих нести материальные затраты на оплату труда наемных работников, передавал им опекаемых инвалидов для выполнения подсобных работ на территории их домовладений и хозяйств", - говорится в сообщении.
Как отмечает надзорное ведомство, в результате психически больные люди более года "были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжелые физические работы".
"На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил в отношении директора психоневрологического интерната три уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщает прокуратура.
Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
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