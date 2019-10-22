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РИА Новости
РИА Наука

Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению

16:17 22.10.2019 (обновлено: 16:57 22.10.2019)
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Международная группа исследователей выявила механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии, сообщает MedicalXpress.
Исследователи изучили устойчивость клеток к ферроптозу — процессу, при котором они гибнут из-за окисления липидов в составе мембраны. Многие формы рака со временем могут выработать механизмы для блокирования ферроптоза и становятся невосприимчивыми к лечению.
Это происходит из-за того, что фермент глутатионперксидаза-4 (GPX4) действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов. Но часто, несмотря на препараты, блокирующие действие GPX4, лечение не приносит эффекта.
Исследователи выявили новое соединение, блокирующее ферроптоз, — молекулу FSP1, которая спасает раковые клетки от окисления. Функционирование этой молекулы обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).
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Ученые пришли к выводу, что для прекращения антиоксидантного действия нужен препарат, подавляющий действие NMT. Это позволит лечить формы рака, сложно поддающиеся терапии.
"Поскольку невосприимчивые к терапии опухоли приобретают устойчивость к ферроптозу, методы лечения, которые стимулируют ферроптоз на основе ингибирования FSP1, GPX4, NMT или комбинации всех трех, имеют большой потенциал для клинического применения в будущем", — заявила одна из авторов исследования Андреа Гойя Грочин.
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