Рудник "Таймырский" продолжает работу после инцидента

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Рудник "Таймырский" продолжает свою работу после инцидента, сообщили в пресс-службе "Норильского никеля".
""Речь идет о чрезвычайном происшествии. Рудник продолжает работать. Детали уточняются. Ни завалов, ни пожара не было", - пояснили в компании.
Ранее во вторник стало известно, что в результате инцидента на руднике "Таймырский" пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли трое. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.
Отмечалось также, что "Норникель" проводит внутреннее расследование и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первая очередь рудника была введена в эксплуатацию 30 декабря 1982 года.