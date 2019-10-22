Рудник "Таймырский" продолжает работу после инцидента

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Рудник "Таймырский" продолжает свою работу после инцидента, сообщили в пресс-службе "Норильского никеля".

""Речь идет о чрезвычайном происшествии. Рудник продолжает работать. Детали уточняются. Ни завалов, ни пожара не было", - пояснили в компании.

Ранее во вторник стало известно, что в результате инцидента на руднике "Таймырский" пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли трое. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Отмечалось также, что "Норникель" проводит внутреннее расследование и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.