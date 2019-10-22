Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T16:33Z
https://ria.ru/20191022/1560076255.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156007/49/1560074995_0:307:3095:2048_1036x0_80_0_0_72726ade2a1861d62d6217d4b3f850eb.jpg
РИА Новости

Рудник "Таймырский" продолжает работу после инцидента

16:15 22.10.2019 (обновлено: 16:33 22.10.2019)
532
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Рудник "Таймырский" продолжает свою работу после инцидента, сообщили в пресс-службе "Норильского никеля".

""Речь идет о чрезвычайном происшествии. Рудник продолжает работать. Детали уточняются. Ни завалов, ни пожара не было", - пояснили в компании.

Ранее во вторник стало известно, что в результате инцидента на руднике "Таймырский" пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли трое. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.
Отмечалось также, что "Норникель" проводит внутреннее расследование и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 15:08РИА Новости
Опознаны тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первая очередь рудника была введена в эксплуатацию 30 декабря 1982 года.
000200
Обсудить 0
Норильский никельРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Шахтеры на руднике Таймырский
В МЧС рассказали подробности происшествия на руднике "Таймырский"
РИА
Новости
Шахта рудника Таймырский
СК начал проверку после гибели рабочих на руднике "Таймырский"
Акция Черная пятница на экранах смартфонов, планшетов и ноутбуков
Названа дата "Черной пятницы" в России
Раковые клетки
Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению
Лента
новостей
Шахтеры на руднике Таймырский
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Шахта рудника Таймырский
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Шахтеры на руднике Таймырский
Ростехнадзор начал проверку на руднике "Норникеля", где погибли рабочие
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Врач
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Анастасия Заворотнюк
Ягудин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Сотрудник Службы безопасности Украины
Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния