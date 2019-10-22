Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу", - отмечается в документе.
Согласно документу, президент также наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректора союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова за заслуги в подготовке национальной сборной РФ к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в Будапеште.