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РИА Новости

Медведев отметил важность морали при внедрении искусственного интеллекта

16:13 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Моральные качества специалистов, внедряющих технологию искусственного интеллекта (AI), имеют значение, но в перспективе на передний план может выйти моральность самого искусственного интеллекта, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Моральность тех, кто внедряет искусственный интеллект, моральность тех, кто занимается решением вопросов по внедрению AI, имеет значение? Вне всякого сомнения, да. И примеры с ядерным оружием, с любой другой техникой справедливы", - заявил Медведев на форуме "Открытые инновации" во вторник.
"Но мы не должны забывать, что мы скоро можем подойти к ситуации, когда значение будет иметь моральность самого искусственного интеллекта. Особенно если мы - а так говорят футурологи - через 40-50 лет впишемся в эпоху суперинтеллекта", - предупредил он.
Тогда, по его мнению, именно вопросы моральности выйдут на передний план. "Но, слава Богу, решать их точно придется не нам. Это будут другие люди, которые явно будут обладать совершенно другими познаниями", - добавил российский премьер.
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СколковоНаука и инновацииОткрытия - РИА НаукаДмитрий Медведев
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