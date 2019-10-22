Медведев отметил важность морали при внедрении искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Моральные качества специалистов, внедряющих технологию искусственного интеллекта (AI), имеют значение, но в перспективе на передний план может выйти моральность самого искусственного интеллекта, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Моральность тех, кто внедряет искусственный интеллект, моральность тех, кто занимается решением вопросов по внедрению AI, имеет значение? Вне всякого сомнения, да. И примеры с ядерным оружием, с любой другой техникой справедливы", - заявил Медведев на форуме "Открытые инновации" во вторник.

"Но мы не должны забывать, что мы скоро можем подойти к ситуации, когда значение будет иметь моральность самого искусственного интеллекта. Особенно если мы - а так говорят футурологи - через 40-50 лет впишемся в эпоху суперинтеллекта", - предупредил он.