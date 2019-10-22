Делегации 12 африканских стран прибыли в Сочи на экономический форум

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Делегации из Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Экваториальной Гвинеи, Мали, Египта, Сьерра-Леоне, Мавритании, Гвинеи, Габона, Южного Судана и Судана уже прибыли в Сочи для участия в саммите и экономическом форуме "Россия-Африка", который откроется в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

"По данным на 15.55 22 октября 2019 года в рамках саммита "Россия – Африка" в Международный аэропорт Сочи прибыли делегации из Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Экваториальной Гвинеи, Мали, Египта, Сьерра-Леоне, Мавритании, Гвинеи, Габона, Южного Судана, Судана. Всего ожидается прибытие участников саммита из 47 стран", - говорится в сообщении.

В сочинском аэропорту делегатов встречают хлебом-солью - девушка в русском национальном костюме держит каравай, рядом с ней молодой человек в казачьей форме. Встречающие официальные лица поясняют, что по русской традиции гостеприимства гости должны попробовать каравай.