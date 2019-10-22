Медведев заявил, что не верит в международное цифровое регулирование

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопросы цифрового регулирования вряд ли в ближайшие годы появятся в международных соглашениях, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
"Я вот сидел, думал - вряд ли мы сможем в ближайшие годы подойти к международным конвенциям по ключевым вопросам цифрового развития, включая искусственный интеллект. Не потому что человечество стало более злобным, например, чем 150 лет назад, когда принимались конвенции по авторскому праву", - сказал премьер-министр.
"Просто развитие столь бурное, что написать эти конвенции для юристов колоссальный труд. Да еще пойди и согласуй это с двумя сотнями государств. Поэтому в этом смысле я не верю в международное регулирование, мы будем заниматься национальным регулированием, регулированием в рамках интеграционных объединений, безусловно, но это должно быть дозволительное и рамочное регулирование, в этом случае оно не будет сдерживать научно-технический прогресс", - добавил Медведев.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.