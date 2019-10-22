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РИА Новости

Медведев заявил, что не верит в международное цифровое регулирование

16:10 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопросы цифрового регулирования вряд ли в ближайшие годы появятся в международных соглашениях, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
"Я вот сидел, думал - вряд ли мы сможем в ближайшие годы подойти к международным конвенциям по ключевым вопросам цифрового развития, включая искусственный интеллект. Не потому что человечество стало более злобным, например, чем 150 лет назад, когда принимались конвенции по авторскому праву", - сказал премьер-министр.
"Просто развитие столь бурное, что написать эти конвенции для юристов колоссальный труд. Да еще пойди и согласуй это с двумя сотнями государств. Поэтому в этом смысле я не верю в международное регулирование, мы будем заниматься национальным регулированием, регулированием в рамках интеграционных объединений, безусловно, но это должно быть дозволительное и рамочное регулирование, в этом случае оно не будет сдерживать научно-технический прогресс", - добавил Медведев.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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