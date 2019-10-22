Медведев заявил, что не верит в международное цифровое регулирование

"Просто развитие столь бурное, что написать эти конвенции для юристов колоссальный труд. Да еще пойди и согласуй это с двумя сотнями государств. Поэтому в этом смысле я не верю в международное регулирование, мы будем заниматься национальным регулированием, регулированием в рамках интеграционных объединений, безусловно, но это должно быть дозволительное и рамочное регулирование, в этом случае оно не будет сдерживать научно-технический прогресс", - добавил Медведев.