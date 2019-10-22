В WhatsApp появилась новая функция

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Теперь пользователь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка его контактов. Кроме того, некоторых лиц можно внести в черный список.