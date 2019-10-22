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РИА Новости

Медведев ответил на мрачные прогнозы о применении инноваций

16:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ответил на мрачные прогнозы некоторых футурологов относительно перспектив применения новых технологий крылатой фразой, которую часто приписывают писателю Льву Толстому: "Он пугает, а мне не страшно".
Во вторник премьер принял участие в пленарной сессии международного форума "Открытые инновации" в Сколково.
"Как и каждый год, когда мы встречаемся на этом форуме, я почему-то, когда всякие прогнозы делаются, страсти всякие разные обсуждаются, вспоминаю известные слова, которые приписывают Льву Николаевичу Толстому в отношении того, как он прокомментировал труды другого нашего, в общем вполне гениального писателя, – Леонида Андреева", - отметил Медведев.
"Это такая крылатая фраза: "Он пугает, а мне не страшно". Вот мне кажется, что и наши рассуждения о том, что будет, должны вписываться именно в эту логику", - продолжил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
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Модератор сессии в ответ задался риторическим вопросом: "А надо ли пугать?".
"Да дело даже не в этом. Нам не должно быть страшно. Развитие не остановить", - заключил глава кабмина.
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Форум "Открытые инновации" 2019Дмитрий МедведевСколковоРоссияЭкономика
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