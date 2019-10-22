Медведев ответил на мрачные прогнозы о применении инноваций

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ответил на мрачные прогнозы некоторых футурологов относительно перспектив применения новых технологий крылатой фразой, которую часто приписывают писателю Льву Толстому: "Он пугает, а мне не страшно".

Во вторник премьер принял участие в пленарной сессии международного форума "Открытые инновации" в Сколково.

"Как и каждый год, когда мы встречаемся на этом форуме, я почему-то, когда всякие прогнозы делаются, страсти всякие разные обсуждаются, вспоминаю известные слова, которые приписывают Льву Николаевичу Толстому в отношении того, как он прокомментировал труды другого нашего, в общем вполне гениального писателя, – Леонида Андреева", - отметил Медведев.

"Это такая крылатая фраза: "Он пугает, а мне не страшно". Вот мне кажется, что и наши рассуждения о том, что будет, должны вписываться именно в эту логику", - продолжил он.

Модератор сессии в ответ задался риторическим вопросом: "А надо ли пугать?".