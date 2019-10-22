В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Московском метрополитене сняли видео, высмеивающее мэнспрединг — привычку мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами. Ролик появился в аккаунте "Дикая Москва".

На записи видно, как в одном из вагонов парень хочет сесть рядом с девушкой. Однако она кладет на сидения сначала одну, а затем вторую ногу, делая поперечный шпагат. Таким образом девушка заняла сразу несколько мест.

Феминистический ответ менспрейдингу pic.twitter.com/ENzmjiExXL — Дикая Москва (@WildWildMoscow) October 22, 2019

"Феминистический ответ мэнспредингу", — говорится в подписи к видео.

Когда был снят ролик, не уточняется.