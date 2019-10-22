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РИА Новости

В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам

16:08 22.10.2019 (обновлено: 16:11 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен. Архивное фото
Московский метрополитен. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Московский метрополитен. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Московском метрополитене сняли видео, высмеивающее мэнспрединг — привычку мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами. Ролик появился в аккаунте "Дикая Москва".
На записи видно, как в одном из вагонов парень хочет сесть рядом с девушкой. Однако она кладет на сидения сначала одну, а затем вторую ногу, делая поперечный шпагат. Таким образом девушка заняла сразу несколько мест.
"Феминистический ответ мэнспредингу", — говорится в подписи к видео.
Когда был снят ролик, не уточняется.
Прошлой осенью в метро Санкт-Петербурга прошла "акция" против мэнспрединга. Активистка обливала раствором с отбеливателем мужчин, сидевших с раздвинутыми ногами и занимавших больше одного места. Процесс она снимала на видео. По словам девушки, мэнспрединг — это "отвратительное явление", акт гендерной агрессии и откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам. Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи Сети не оценили "акцию", назвав ее аморальной. Позднее выяснилось, что видео было шуточным.
Девушка бреется
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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nKnakis Kamakis
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Svinka Ontherun
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