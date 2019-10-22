США и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили сотрудничество в оборонной сфере и ряд вопросов по общей безопасности, сообщило во вторник Министр обороны США Марк Эспер и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили сотрудничество в оборонной сфере и ряд вопросов по общей безопасности, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей

По информации агентства, на переговорах в Эр-Рияде речь шла о "стратегическом сотрудничестве, ряде общих вопросов в сфере безопасности и развитии событий в регионе и предпринимаемых усилиях в их отношении".

Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник в первый раз с момента заступления на эту должность летом 2019 года.