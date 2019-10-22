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РИА Новости

США и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

15:52 22.10.2019
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© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
© Fotolia / Swisshippo
ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили сотрудничество в оборонной сфере и ряд вопросов по общей безопасности, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей.
По информации агентства, на переговорах в Эр-Рияде речь шла о "стратегическом сотрудничестве, ряде общих вопросов в сфере безопасности и развитии событий в регионе и предпринимаемых усилиях в их отношении".
Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник в первый раз с момента заступления на эту должность летом 2019 года.
В октябре США направили в Саудовскую Аравию дополнительный военный контингент после атаки на нефтяные месторождения королевства, ответственность за которые взяли на себя йеменские мятежники-хуситы.
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