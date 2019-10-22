Англоязычное издание митрополита Илариона "Иисус Христос" представили в США

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Презентация англоязычного издания шеститомника "Иисус Христос", автором которого является глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), прошла в США.

Первый том издания на английском языке подготовило самое популярное православное издательство в англоязычном мире - издательство Свято-Владимирской духовной академии штата Нью-Йорк, сообщает во вторник православный портал "Иисус", куратором которого является митрополит Иларион.

© ИД "Познание" Шеститомник "Иисус Христос". Автор - Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) © ИД "Познание" Шеститомник "Иисус Христос". Автор - Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

"Это не пересказ Евангелия, а издание, которое дает оценку современным научным и околонаучным гипотезам об Иисусе и его истории. Здесь мы ставим иную задачу – воссоздать живой образ Иисуса на основании имеющихся источников и представить Его учение так, как оно отражено в Евангелиях", - сказал митрополит на презентации.

В свою очередь известный британский православный богослов митрополит Каллист (Уэр) заметил, что в монументальном исследовании наглядно показывается то, что "Иисус Христос всегда актуален". "За всю историю не было человека, о котором так много написано. И все же сам митрополит нашел много новых способов перефразировать в свежих и ярких выражениях древние истины о Спасителе", - отметил богослов.

Почетный Римский понтифик Бенедикт XVI (Ратцингер) со своей стороны назвал книгу очень важным и глубоким трудом о личности Христа, выразив надежду, что "православные христиане, а также христиане западного мира, будут тронуты этим свидетельством и, таким образом, встретятся с Христом в мире, который все больше отделяется от Бога".

Помимо английской версии издания, готовятся к выпуску серии на итальянском, французском и греческом языках.