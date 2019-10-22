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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Англоязычное издание митрополита Илариона "Иисус Христос" представили в США

15:52 22.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион после внеочередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви. 15 сентября 2018
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион после внеочередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви. 15 сентября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Презентация англоязычного издания шеститомника "Иисус Христос", автором которого является глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), прошла в США.
Первый том издания на английском языке подготовило самое популярное православное издательство в англоязычном мире - издательство Свято-Владимирской духовной академии штата Нью-Йорк, сообщает во вторник православный портал "Иисус", куратором которого является митрополит Иларион.
© ИД "Познание"Шеститомник "Иисус Христос". Автор - Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
Шеститомник Иисус Христос. Автор - Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
© ИД "Познание"
Шеститомник "Иисус Христос". Автор - Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
"Это не пересказ Евангелия, а издание, которое дает оценку современным научным и околонаучным гипотезам об Иисусе и его истории. Здесь мы ставим иную задачу – воссоздать живой образ Иисуса на основании имеющихся источников и представить Его учение так, как оно отражено в Евангелиях", - сказал митрополит на презентации.
В свою очередь известный британский православный богослов митрополит Каллист (Уэр) заметил, что в монументальном исследовании наглядно показывается то, что "Иисус Христос всегда актуален". "За всю историю не было человека, о котором так много написано. И все же сам митрополит нашел много новых способов перефразировать в свежих и ярких выражениях древние истины о Спасителе", - отметил богослов.
Почетный Римский понтифик Бенедикт XVI (Ратцингер) со своей стороны назвал книгу очень важным и глубоким трудом о личности Христа, выразив надежду, что "православные христиане, а также христиане западного мира, будут тронуты этим свидетельством и, таким образом, встретятся с Христом в мире, который все больше отделяется от Бога".
Помимо английской версии издания, готовятся к выпуску серии на итальянском, французском и греческом языках.
Митрополит Иларион на этой неделе находится с визитом в США. На вторник запланирована его встреча с Госсекретарем США Майком Помпео, сообщили ранее в Госдепартаменте.
митрополит Иларион на пресс-подходе в Крокус Сити Холле
Вчера, 11:24Религия и мировоззрение
Представитель РПЦ встретится во вторник с Госсекретарем США
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Религия и мировоззрениеМитрополит ИларионМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеГосударственный департамент СШАБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)МоскваСШАрелигияОбщество
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