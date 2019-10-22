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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ОАК готова рассмотреть варианты промышленной кооперации в Африке

15:48 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова рассмотреть варианты промышленной кооперации на территории африканского континента, сообщили в пресс-службе корпорации со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
"Страны африканского континента привлекательны для продвижения всей линейки самолетов ОАК. Мы готовы предложить нашим потенциальным заказчикам различные варианты сотрудничества. Это не только поставки гражданских, специальных или военных самолетов. Мы готовы рассматривать варианты промышленной кооперации на территории континента. Тем более, исторически мы имеем большой опыт сотрудничества со странами Африки", - процитировали в пресс-службе гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
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ОАК отмечает, что с точки зрения потенциала рынка для продвижения авиатехники, африканский континент перспективен для региональных узкофюзеляжных самолетов вместимостью 100 кресел в силу специфики организации пассажиропотоков в регионе. Целевые сегменты таких перевозок – внутри африканского континента и внутри отдельных государств региона. Эксплуатация SSJ100 может быть наиболее эффективна на авиалиниях между странами, где годовой объем пассажиропотока составляет от 50 до 200 тысяч человек.
ОАК добавляет, что в разные годы в страны Африки было поставлено более 2500 советских и российских самолетов различных модификаций.
"Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности. Нам есть, что предложить африканскому рынку. Полагаю, что наших партнеров из Африки могут заинтересовать наши новые гражданские и военные самолеты. С рядом стран уже идут переговоры", - привели в пресс-службе слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.
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