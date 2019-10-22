Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, въехавшему в переход станции метро "Славянский бульвар" и получившему 4 года колонии, освободил его из-под стражи и отправил дело на новое рассмотрение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: приговор Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 декабря 2018 года отменить, отправить дело на новое рассмотрение", - огласила решение судья.

Решением суда Тихонов будет переведен из СИЗО под домашний арест.

В конце декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", в результате погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.

По данным СК, трагедия произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа: Тихонов "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства", по ошибке нажал на газ, "последовал резкий разгон до скорости не менее 23 километров в час". Кроме того, следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился "в работоспособном техническом состоянии", когда Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход.

Тихонову было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Прокурор ранее попросил суд назначить наказание в виде пяти лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. Тихонов вину не признал. Дорогомиловский суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Двигатель экспертизы

Жалоба рассматривалась за три заседания, на одном из которых был допрошен автоэксперт АНО региональный институт "Рус-экспертиза" Андрей Русинов. Он рассказал, что экспертиза по исправности двигателя была проведена неправильно: эксперт завел двигатель повторно, чего делать не следовало, поскольку теперь "невозможно будет установить неконтролируемое увеличение оборотов двигателя".

Адвокат Равель Саберов заявил, что "Тихонов попал в ситуацию, когда некая техническая неисправность помешала ему затормозить". "Зачем при проведении экспертизы было заводить двигатель? Главный инженер был в тот момент фактически подозреваемым по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)", - сказал Саберов.

Он добавил, что экспертиза была проведена в отсутствие стороны защиты, после чего следователь устроил допрос Тихонова и заставлял того признать вину.

Потерпевший просил увеличить выплаты на детей его погибшей дочери от "Ликинского автомобильного завода" до достижения ими совершеннолетия, а также заявил, что считает приговор слишком мягким. Следователь отметил, что необходимо пересчитать сроки содержания Тихонова по домашним арестом.