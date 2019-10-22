Акции экоактивистов в Лондоне обошлись Скотланд-Ярду в 21 миллион фунтов

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Двухнедельные октябрьские акции участников экологического движения Extinction Rebellion в Лондоне обошлись Скотланд-Ярду в 21 миллион фунтов стерлингов, а за год полиция, реагируя на акции протеста, потратила 37 миллионов, сообщила журналистам во вторник глава c полиции Лондона Крессида Дик.

"Сейчас мы точно подошли к тому моменту, когда я могу сказать, что Extinction Rebellion создает колоссальное давление на Лондон и на полицию. С нашей точки зрения, это большая сумма – и для нас, и для людей, которые оплачивают нашу работу", - сказала она.

Дик подчеркнула, что тот факт, что огромные усилия тратятся на реагирование на акции экоактивистов, негативно влияет на работу полиции по остальным направлениям: расследования проводятся медленней, чем обычно.

Скотланд-Ярд подаст заявку в МВД с просьбой оплатить счет за Extinction Rebellion.