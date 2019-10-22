Facebook начал расследование утечки данных в Instagram

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Facebook начал расследование в связи с утечкой данных пользователей принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook.

В понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные компании по кибербезопасности DeviceLock написала, что крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе. В том числе — ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.

"Мы начали расследование, касающееся этой базы данных, на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен", - сказала представитель компании Facebook Стефани Отвей, слова которой цитирует пресс-служба.

Она подчеркнула, что "способ скрапинга (сбора данных - ред.), который был использован для сбора данных, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году".

По словам Отвей, Facebook продолжит работу по обнаружению и прекращению скрапинга данных своего сервиса для обеспечения информационной безопасности.