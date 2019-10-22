ОАК представит SSJ100 и МиГ-35 в рамках форума Россия – Африка

"Один из самых". Сербия заинтересовалась российскими самолетами Россия и Сербия ведут переговоры по поставкам SSJ100, также Белграду могут быть интересны МС-21. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о преимуществах этих самолетов.