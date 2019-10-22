ОАК представит SSJ100 и МиГ-35 в рамках форума Россия – Африка

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит в рамках форума Россия-Африка самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35, сообщили в пресс-службе ОАК.
"23-24 октября в рамках саммита и экономического форума "Россия-Африка" в Сочи ОАК представит образцы гражданcкой и военной продукции, обладающие потенциалом для продвижения на рынке стран африканского континента", - говорится в сообщении.
"Два самолета SSJ100 в базовой пассажирской и бизнес-версиях участники саммита смогут увидеть по прилету на стоянке в международном аэропорту Сочи (Адлер)", - отмечает ОАК.
Экспортный вариант многофункционального авиационного комплекса МиГ-35 будет продемонстрирован непосредственно на территории проведения саммита на площадке парка науки и искусства "Сириус" в рамках экспозиции, посвященной перспективным отраслям сотрудничества между странами.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
21 октября, 15:19Сказано в эфире"Один из самых". Сербия заинтересовалась российскими самолетамиРоссия и Сербия ведут переговоры по поставкам SSJ100, также Белграду могут быть интересны МС-21. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о преимуществах этих самолетов.