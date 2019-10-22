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РИА Новости

Фигурант дела об избиении Кашина получил срок за похищение бизнесмена

15:38 22.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд по обвинению в похищении экс-гендиректора НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова приговорил к 8 годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова - фигуранта дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
"Суд назначил наказание Борисову в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Наручники на решетке. Архивное фото
10 июля 2018, 13:52РИА Новости
В Петербурге осудили похитителей свидетеля по "делу Кашина"
Ранее ОПС сообщала, что, по версии следствия, Андрей Земцов, Андрей Борисов, Данил Веселов, Феликс Геращенко, Кирилл Ефремов, Михаил Кавтаскин, Михаил Новиков и Юрий Чухнин выступили исполнителями похищения Горбунова, а Вячеслав Борисов получил 200 тысяч рублей за организацию и подготовку похищения. Восьмерым фигурантам дела были назначены различные сроки отбывания наказания от 6 до 7 лет в колонии строгого режима, а предполагаемый организатор похищения Александр Мешков объявлен розыск и заочно арестован.
Кашин был жестоко избит в Москве 6 ноября 2010 года. Коллеги связывали нападение с его профессиональной деятельностью. Глава "Ленинца" (преобразован в 2014 году в компанию "Заслон") Горбунов проходит по этому делу свидетелем.
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Санкт-Петербургский городской судОлег КашинПроисшествия
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