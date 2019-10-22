Фигурант дела об избиении Кашина получил срок за похищение бизнесмена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд по обвинению в похищении экс-гендиректора НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова приговорил к 8 годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова - фигуранта дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

"Суд назначил наказание Борисову в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.

Ранее ОПС сообщала, что, по версии следствия, Андрей Земцов, Андрей Борисов, Данил Веселов, Феликс Геращенко, Кирилл Ефремов, Михаил Кавтаскин, Михаил Новиков и Юрий Чухнин выступили исполнителями похищения Горбунова, а Вячеслав Борисов получил 200 тысяч рублей за организацию и подготовку похищения. Восьмерым фигурантам дела были назначены различные сроки отбывания наказания от 6 до 7 лет в колонии строгого режима, а предполагаемый организатор похищения Александр Мешков объявлен розыск и заочно арестован.