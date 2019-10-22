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РИА Новости

Российский павильон впервые представлен на Industrial Transformation

15:36 22.10.2019
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объединенный российский павильон впервые представлен на крупнейшей в Азии международной выставке цифровой трансформации промышленности Industrial Transformation Asia Pacific, говорится в сообщении Российско-Сингапурского делового совета.
"Сегодня в Сингапуре открылась международная выставка технологий промышленной трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Industrial Transformation Asia Pacific 2019. Она продлится до 24 октября и будет насыщенна многочисленными конференциями, семинарами, демонстрационными показами... С целью продвижения на зарубежные рынки российских высокотехнологичных компаний министерство промышленности и торговли РФ совместно с Российско-Сингапурским деловым советом организовали объединенную экспозицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объединенный российский павильон сформирован впервые, он стал крупнейшим среди всех экспонентов и единственным, сформированным по принципу национального представительства. В павильоне экспонируется более 15 российских инновационных компаний - лидеров своих отраслей. Помимо участия в выставке, Российско-Сингапурский деловой совет организовал бизнес-миссию в Сингапур, участие в которой принимают представители ведущих российских высокотехнологичных компаний, в том числе компании госкорпорации "Ростех".
"Ключевая повестка миссии включает вопросы локализации дефицитных зарубежных технологий в России в гражданских секторах, коммерциализации российских технологий на рынках АТР, стандартизации и гармонизации требований к продукции в России и стран АТР, упрощения процедур сертификации, подготовки и реализации совместных R&D и инвестиционных проектов. Перечисленные задачи стали еще более актуальными в связи с подписанием 1 октября текущего года соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя Российско-Сингапурского делового совета Сергея Пронина.
Деловую миссию в Сингапур предварял визит руководства делового совета и компании "РТ-Техприемка" в Китай. Итогом визита стали решения о проработке механизмов создания сети совместных независимых испытательных лабораторий и сертификационных центров, соответствующих современным мировым технологическим требованиям, и разработка в рамках цифровой трансформации новых стандартов по отраслевым направлениям, рассказал генеральный директор "РТ-Техприемка" Владлен Шорин.
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