Российский павильон впервые представлен на Industrial Transformation

"Ключевая повестка миссии включает вопросы локализации дефицитных зарубежных технологий в России в гражданских секторах, коммерциализации российских технологий на рынках АТР, стандартизации и гармонизации требований к продукции в России и стран АТР, упрощения процедур сертификации, подготовки и реализации совместных R&D и инвестиционных проектов. Перечисленные задачи стали еще более актуальными в связи с подписанием 1 октября текущего года соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя Российско-Сингапурского делового совета Сергея Пронина.