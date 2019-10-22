Правительство узаконило создание системы учета опасных промотходов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило положение о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, постановление кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

В рамках федерального проекта по обращению с самыми опасными промышленными отходами I и II классов, исполнителем которого является госкорпорация "Росатом", будут созданы промышленные мощности по утилизации таких отходов, и единая государственная информационная система учета и контроля за обращением с ними. К промышленным отходам первого класса опасности относятся те, которые наносят природе непоправимый ущерб, а к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда "приходит в себя" в течение десятков лет.

Согласно положению об информационной системе, она будет создана "Росатомом". Доступ к системе для заключения договоров по обращению с отходами будет безвозмездным.

В систему будет включаться информация об источниках отходов I и II классов опасности, в том числе данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сведения о местах накопления отходов, данные о фактическом количестве образующихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходах.

Федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности" национального проекта "Экология" предусмотрено перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I–II классов опасности. К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.