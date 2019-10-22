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РИА Новости

Медведев рассказал, как роботизация повлияет на рынок труда

15:45 22.10.2019 (обновлено: 17:10 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев прогнозирует, что, несмотря на роботизацию, на рынке труда все равно будет найден баланс.
"Мне кажется, что в целом все равно человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу, поэтому ничего критического, я подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшее годы", — сказал Медведев на пленарном заседании международного форума "Открытые инновации".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
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Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
По мнению главы правительства, человеческий труд сместится в сторону более высокотехнологичных специальностей, гибкой и удаленной занятости, но ничего фатального не будет.
Медведев также считает, что роботизация — это один из вызовов для рынка труда, однако данная проблема не нова для человечества. По его словам, в конечном итоге низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, тогда как люди должны креативно мыслить и оперативно принимать решения.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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140848414338
Обсудить 88
Форум "Открытые инновации" 2019Дмитрий МедведевРоссияТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
блаблабла
22 октября, 15:53
Стас Титов
124713067
Странный человек или человек со странностями.........
22 октября, 16:10
Арсений Понфиленко
1041822051
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