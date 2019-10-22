Сотрудничество России и США в науке не уничтожит санкции, заявил Медведев

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Запада в научной сфере не способно уничтожить санкции и разбить "стену непонимания", но может этому способствовать, уверен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Вчера, 11:04Сказано в эфире"Будто санкций и не было". Эксперт о сотрудничестве США и России в космосеНАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе", сообщают СМИ. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik о совместной работе двух стран в исследовании космоса.
Во вторник российский премьер принимает участие в пленарной сессии международного форума "Открытые инновации".
"Хотел бы сказать, что получится. Нет, не получится", - сказал Медведев в ответ на вопрос о том, поможет ли технологическое сотрудничество России и Запада, несмотря на существующие санкции, вернуть былой объем связей.
При этом он согласился с тезисом о том, что наука аполитична.
"Дело в том, что решения, которые принимаются на государственном уровне, в значительной степени основываются не только на каких-то верных технологических предпосылках или научных решениях, а они продиктованы логикой развития текущих событий, - как это, может быть, ни печально звучит, - и их игнорировать невозможно", - добавил премьер.
"Я бы соврал вам, если бы сказал, что наука уничтожит все санкции, разобьет стену непонимания, и мы будем коммуницировать абсолютно легко и непринужденно. Этого не будет. Но то, что наука этому может способствовать, - да, сомнений нет", - заявил Медведев.