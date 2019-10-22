Сотрудничество России и США в науке не уничтожит санкции, заявил Медведев

"Будто санкций и не было". Эксперт о сотрудничестве США и России в космосе

НАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе", сообщают СМИ. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik о совместной работе двух стран в исследовании космоса.