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РИА Новости
РИА Наука

Сотрудничество России и США в науке не уничтожит санкции, заявил Медведев

15:21 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Запада в научной сфере не способно уничтожить санкции и разбить "стену непонимания", но может этому способствовать, уверен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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"Будто санкций и не было". Эксперт о сотрудничестве США и России в космосеНАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе", сообщают СМИ. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik о совместной работе двух стран в исследовании космоса.
Во вторник российский премьер принимает участие в пленарной сессии международного форума "Открытые инновации".
"Хотел бы сказать, что получится. Нет, не получится", - сказал Медведев в ответ на вопрос о том, поможет ли технологическое сотрудничество России и Запада, несмотря на существующие санкции, вернуть былой объем связей.
При этом он согласился с тезисом о том, что наука аполитична.
"Дело в том, что решения, которые принимаются на государственном уровне, в значительной степени основываются не только на каких-то верных технологических предпосылках или научных решениях, а они продиктованы логикой развития текущих событий, - как это, может быть, ни печально звучит, - и их игнорировать невозможно", - добавил премьер.
"Я бы соврал вам, если бы сказал, что наука уничтожит все санкции, разобьет стену непонимания, и мы будем коммуницировать абсолютно легко и непринужденно. Этого не будет. Но то, что наука этому может способствовать, - да, сомнений нет", - заявил Медведев.
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РИА НаукаСанкцииДмитрий МедведевРоссияСША
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