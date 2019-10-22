Продать душу за футбол: совместимы ли вера в Бога и спорт

Недавно футбольный фанат принял ислам из-за своего кумира – Салаха. А на днях я слышал, как православный священник по "телевизору" критиковал людей, которые увлекаются футболом. Я давно хожу на матчи, в детстве - сам играл, а сейчас детей приучаю спортом заниматься. Почему же футбол это плохо? К этому по-разному относятся в исламе и христианстве? Константин, Москва.

Отвечает протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, главный редактор журнала "Наследник" и отец девятерых детей.

Я был в прошлом году в фан-зоне на матче Россия – Испания на Чемпионате мира по футболу и ощущал единство с более чем 100 тысячами человек, которые радовались победе. И на следующем матче, когда мы проиграли: те же 100 тысяч человек подавленно молчали – это тоже дорогого стоит. Это очень важно, это то, что способно нас объединить – с этой точки зрения футбол благотворен, но если не выливается в крайности.

Например, ставки на спорт, игра на деньги – это безобразие. Бывает, люди попадают в серьезную зависимость: выносят вещи из дома, разрушают семьи – как наркоманы.

Другая крайность, когда сходят с ума от футбола и футболистов - тех, кого называют своими кумирами – это форма духовной болезни. Есть фанаты и у музыкантов, художников, ученых, да просто девочки из класса, которой поклоняются, как богине.

В душе каждого из нас, хочет этого человек, или нет - выстраивается иерархия ценностей, причем зачастую даже не такая, как мы ее заявляем – это видно по нашим поступкам. Если в центре жизни вера – человек все оценивает исходя из этого – и поведение своего любимого футболиста, и свое отношение к нему, и степень своей увлеченности – он приводит в соответствие со своей верой.

Тогда главное – Бог, а остальное – прикладывается. Даже когда мы рассуждаем о месте семьи в жизни христианина, патриотизме, образовании – все это делается во славу Божию и ради Бога. А насколько всему остальному есть место в жизни – зависит от человека. Например, ради любимой женщины, мужчина может от много отказаться, в том числе от футбольного матча. Тут уж что для тебя важнее – это нормальный выбор.

Если же внутренний камертон - любовь к своему кумиру – это форма болезни, когда человек готов все продать, в том числе душу. Помните, из рок-оперы: "я душу дьяволу продам за ночь с тобой". Когда в центре оказывается не Бог, а что-либо другое, так, или иначе начинается идолопоклонство. Идолы требуют жертв и человеку надо им служить. Это не какие-то кровавые жертвоприношения, хотя и такое бывает, просто человек от чего-то отказывается. Если у человека в центре его возлюбленная, он готов все продать и купить "миллион алых роз", или из-за кумира принять веру. Мы не знаем, насколько серьезно это было для поклонника Салаха. Может, это была лишь такая внешняя форма.

Отвечает Раис-хазрат Измайлов, имам мечети в Балашихе, проректор Московского исламского института по учебной работе.

В исламе тоже есть подобное: не создавай себе кумира, не покланяйся наряду с Богом каким-то другим богам. Играть в футбол, болеть – не порицаемо, просто надо не впадать в крайности, чтобы это не мешало выполнять свои основные обязанности как мусульманина, мужа, ученика, работника, вообще человека. Если человек целыми днями сидит "на футболе" – в газетах, интернете, телевизоре, живет жизнью футболистов, у него не хватает времени на свою реальную жизнь – это нездоровый интерес, и он запрещен в исламе.