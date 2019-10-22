Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:19Z
https://ria.ru/20191022/1560072087.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105111/91/1051119128_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_67fd8205edf1c1a04fddebb3bd6ecbf4.jpg
РИА Новости

"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента

15:19 22.10.2019
175
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Вынесено постановление о признании МОО "Мемориал" виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в 300 тысяч рублей", - сказала она.
Здание министерства юстиции РФ
15 октября, 17:16РИА Новости
Минюст потребовал ликвидировать движение-иноагента "За права человека"
Это низший порог штрафа по этой статье – максимум же предусмотрен штраф в 500 тысяч рублей.
Ранее исполнительный директор международного общества организации Елена Жемкова заявляла РИА Новости, что "Мемориал" никогда не скрывал, что получает деньги из-за рубежа.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
4500112
Обсудить 2
Елена ЖемковаПравозащитный центр "Мемориал"Происшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Житель Приангарья несколько раз переехал пенсионерку на машине и уехал
РИА
Новости
Красный крест
Певицу Valentina избили в московской клинике
Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Следствие попросит продлить арест Уилана до конца года, заявил адвокат
Лента
новостей
Президент Боливии Эво Моралес
Эксперт прокомментировал победу Моралеса на выборах в Боливии
Раковая клетка 3D
Ученые приблизились к реализации проекта бор-нейтронозахватной терапии рака
Уборка урожая зерновых
В Вологодской области ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными, заявили в ЮВО
Мария Бутина
Слуцкий сообщил, когда Бутина вернется из США
Сотрудник Службы безопасности Украины
Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк готов обсуждать поставки туркменского газа в Европу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния