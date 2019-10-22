"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Вынесено постановление о признании МОО "Мемориал" виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в 300 тысяч рублей", - сказала она.

Это низший порог штрафа по этой статье – максимум же предусмотрен штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее исполнительный директор международного общества организации Елена Жемкова заявляла РИА Новости, что "Мемориал" никогда не скрывал, что получает деньги из-за рубежа.