Певицу Valentina избили в московской клинике

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певицу Valentina избили в московской косметологической клинике. Об этом девушка Певицу Valentina избили в московской косметологической клинике. Об этом девушка сообщила на своей странице в инстаграме.

По ее словам, она задала врачу уточняющий вопрос о препарате, на что получила грубый ответ. Когда девушка начала снимать происходящее на смартфон, косметолог ударила ее по голове и лицу.

После этого в кабинет вошли администраторы, одна из которых удерживала девушку, а вторая пыталась увести врача.

"К тому моменту у меня лицо было в крови и волосы по местам ударов", — рассказала Valentina.