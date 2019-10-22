Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:19Z
https://ria.ru/20191022/1560071823.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:0:3337:1878_1036x0_80_0_0_69cb6c53a0ee702d677d1ca9641d480d.jpg
РИА Новости

Певицу Valentina избили в московской клинике

15:16 22.10.2019 (обновлено: 15:19 22.10.2019)
7289
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест
Красный крест
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певицу Valentina избили в московской косметологической клинике. Об этом девушка сообщила на своей странице в инстаграме.
По ее словам, она задала врачу уточняющий вопрос о препарате, на что получила грубый ответ. Когда девушка начала снимать происходящее на смартфон, косметолог ударила ее по голове и лицу.
После этого в кабинет вошли администраторы, одна из которых удерживала девушку, а вторая пыталась увести врача.
"К тому моменту у меня лицо было в крови и волосы по местам ударов", — рассказала Valentina.
В результате девушку госпитализировали. Она написала заявление в полицию.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
28 сентября, 08:00РИА Новости
Высокие отношения: в Петербурге фельдшер и пациентка сошлись в кулачном бою
19822366829
Обсудить 65
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
кто это вообще? что за дешевый пиар!?!? хватит нам подсовывать бузову и ей подобных, это уже даже не смешно
22 октября, 16:04
Александр Русский
3310018
Певица ртом? Первый раз про такую слышу, отсюда и вопрос.
22 октября, 15:54
Naum Vygodsky
1650007
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Чай
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Лента
новостей
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Раковые клетки
Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
СМИ сообщили подробности смерти дочери посла Ирана в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния