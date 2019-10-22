Эксперт оценил перспективы проведения третьих выборов в Израиле

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Перспектива третьих выборов в Израиле не исключается, они могут произойти, если силы на политической арене страны не смогут сейчас договориться о формировании правительства, считает ведущий сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко.

В понедельник премьер Биньямин Нетаньяху сообщил президенту, что возвращает ему мандат на формирование правительства.

"Конечно, перспектива третьих выборов не исключается. Она может возникнуть в случае, если все-таки даже при оправдании Нетаньяху политическим силам, которые сегодня присутствуют на израильской арене, не удастся договориться, и тогда, конечно, возникает перспектива третьих выборов уже в следующем 2020 году", - сказала РИА Новости Носенко.

Как отметила эксперт, возвращение Нетаньяху мандата на формирование коалиционного правительства было довольно предсказуемо, "потому что у него не было возможности создать коалицию так, как ему хотелось". "Сейчас, видимо, этот мандат будет передан представителю партии "Кахоль-Лаван" генералу (Бени) Ганцу и, по-видимому, ему будет предоставлен конституционный срок в 28 дней для формирования правительства", - отметила Носенко.

Эксперт рассказала, что сейчас позиция партии Ганца такова, что нужно формировать правительство национального единства. В это правительство он предполагает привлечь тех депутатов, которые получили в Кнессете места – это депутаты от партии "Авода", лейбористской партии, от "Демократического союза" и "Гешер", и, вероятно, будут вестись переговоры с Авигдором Либерманом, партией "Наш дом - Израиль" (НДИ), отметила она.

По словам эксперта, пока непонятно, как в этом случае будут формироваться отношения "Кахоль-Лаван", также известных как "Бело-голубые", с партией "Ликуд". "Дело в том, что партия "Бело-голубых" категорически против того, чтобы в коалицию входил сам Нетаньяху в связи с непонятными перспективами его правового преследования в связи с теми делами, которые открыты против него в израильской прокуратуре", - отметила Носенко.

"Поэтому есть различные варианты. Возможно, что будет затягиваться время до того, как прояснится, будут ли вынесены обвинения Нетаньяху. Это должно произойти где-то в середине ноября. И если будут вынесены эти обвинения, то, по-видимому, будет ожидаться какая-то смена руководства в "Ликуд". Если Нетаньяху будет оправдан и ему не будут предъявлены обвинения со стороны генерального прокурора, то тогда будут, по-видимому, вестись переговоры с "Ликуд" во главе с Нетаньяху. Пока непонятно, как эта ситуация будет разрешаться", - заключила Носенко.

Прокуратура подозревает Нетаньяху по трем эпизодам. Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Следователи, занимавшиеся "делом 4000", утверждают, что нашли доказательства лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.