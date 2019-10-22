Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:13Z
https://ria.ru/20191022/1560071703.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155250/75/1552507574_0:350:3018:2048_1036x0_80_0_0_26694dca8bfd1f8f980881812db0a3a3.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил перспективы проведения третьих выборов в Израиле

15:13 22.10.2019
217
© РИА Новости / Амир Шааль / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты на улице Тель-Авива в Израиле
Предвыборные плакаты на улице Тель-Авива в Израиле
© РИА Новости / Амир Шааль
Перейти в фотобанк
Предвыборные плакаты на улице Тель-Авива в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Перспектива третьих выборов в Израиле не исключается, они могут произойти, если силы на политической арене страны не смогут сейчас договориться о формировании правительства, считает ведущий сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко.
В понедельник премьер Биньямин Нетаньяху сообщил президенту, что возвращает ему мандат на формирование правительства.
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
27 сентября, 09:27РИА Новости
Третьи выборы в Израиле возможны, но не неизбежны, считают эксперты
"Конечно, перспектива третьих выборов не исключается. Она может возникнуть в случае, если все-таки даже при оправдании Нетаньяху политическим силам, которые сегодня присутствуют на израильской арене, не удастся договориться, и тогда, конечно, возникает перспектива третьих выборов уже в следующем 2020 году", - сказала РИА Новости Носенко.
Как отметила эксперт, возвращение Нетаньяху мандата на формирование коалиционного правительства было довольно предсказуемо, "потому что у него не было возможности создать коалицию так, как ему хотелось". "Сейчас, видимо, этот мандат будет передан представителю партии "Кахоль-Лаван" генералу (Бени) Ганцу и, по-видимому, ему будет предоставлен конституционный срок в 28 дней для формирования правительства", - отметила Носенко.
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
20 сентября, 18:52РИА Новости
Представитель властей ПНА сравнил партии Израиля с "Пепси" и "Кока-колой"
Эксперт рассказала, что сейчас позиция партии Ганца такова, что нужно формировать правительство национального единства. В это правительство он предполагает привлечь тех депутатов, которые получили в Кнессете места – это депутаты от партии "Авода", лейбористской партии, от "Демократического союза" и "Гешер", и, вероятно, будут вестись переговоры с Авигдором Либерманом, партией "Наш дом - Израиль" (НДИ), отметила она.
По словам эксперта, пока непонятно, как в этом случае будут формироваться отношения "Кахоль-Лаван", также известных как "Бело-голубые", с партией "Ликуд". "Дело в том, что партия "Бело-голубых" категорически против того, чтобы в коалицию входил сам Нетаньяху в связи с непонятными перспективами его правового преследования в связи с теми делами, которые открыты против него в израильской прокуратуре", - отметила Носенко.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
15 сентября, 09:50РИА Новости
Политическая система Израиля находится на грани коллапса, считают эксперты
"Поэтому есть различные варианты. Возможно, что будет затягиваться время до того, как прояснится, будут ли вынесены обвинения Нетаньяху. Это должно произойти где-то в середине ноября. И если будут вынесены эти обвинения, то, по-видимому, будет ожидаться какая-то смена руководства в "Ликуд". Если Нетаньяху будет оправдан и ему не будут предъявлены обвинения со стороны генерального прокурора, то тогда будут, по-видимому, вестись переговоры с "Ликуд" во главе с Нетаньяху. Пока непонятно, как эта ситуация будет разрешаться", - заключила Носенко.
Прокуратура подозревает Нетаньяху по трем эпизодам. Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Кнессет. Архивное фото
17 сентября, 04:17РИА Новости
Процедура выборов в парламент Израиля
Следователи, занимавшиеся "делом 4000", утверждают, что нашли доказательства лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Нетаньяху, которому в понедельник исполнилось 70 лет, был главой правительства Израиля 10 лет подряд. Тем самым он поставил рекорд пребывания на посту премьер-министра, превзойдя достижение отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона.
411000
Обсудить 0
Кнессет ИзраиляАвигдор ЛиберманБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Рекомендуем
Мария Бутина
Слуцкий сообщил, когда Бутина вернется из США
РИА
Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху сообщил, что возвращает мандат на формирование правительства
Президент Боливии Эво Моралес
Эксперт прокомментировал победу Моралеса на выборах в Боливии
Сотрудник Службы безопасности Украины
Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене
Лента
новостей
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Раковая клетка 3D
Ученые приблизились к реализации проекта бор-нейтронозахватной терапии рака
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган побеседовали в формате тет-а-тет
Столкновения демонстрантов с сотрудниками силовой полиции во антиправительственной в Чили. 20 октября 2019
Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов
Израильтянка Наама Иссахар
Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение
Президент РФ Д.Медведев принял премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху
Медведев поздравил Нетаньяху с 70-летием
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния