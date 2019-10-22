Под Красноярском продолжат поиск трех пропавших рабочих после прорыва дамбы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спасатели МЧС продолжают поиск трех рабочих, пропавших после разрушения защитной дамбы в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Поиски оставшихся троих без вести пропавших человек продолжаются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время обследуется участок основного разлива реки Сейба с привлечением пеших патрульных групп, кинологических расчетов и водолазных служб.
"Обнаруженные ранее тела двух погибших работников золотодобывающей артели переданы специалистам следственного комитета края для проведения следственно-оперативных мероприятий", - добавил представитель ведомства.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.