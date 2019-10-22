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РИА Новости

Опознаны тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

15:08 22.10.2019 (обновлено: 15:10 22.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тела 15 погибших при прорыве защитной дамбы в Красноярском крае опознаны и выданы родственникам для захоронения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Опознаны тела 15 погибших, выданы родственникам для захоронения", - сказал собеседник агентства.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Вчера, 14:53РИА Новости
МЧС не будет искать с воздуха пропавших при прорыве дамбы под Красноярском
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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