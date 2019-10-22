В Калининграде мать погибшего в ОМВД попросила проверить полицейских

КАЛИНИНГРАД, 22 окт - РИА Новости. Мать 36-летнего жителя Калининградской области, погибшего от ожогов от разбитого радиатора отопления в отделе полиции Калининграда, обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах дела и дать оценку деятельности полицейских, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры.

В понедельник сообщалось, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, сначала вывел из строя систему видеонаблюдения, затем повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он и умер. Следователи начали доследственную проверку инцидента.