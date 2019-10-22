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РИА Новости

В Калининграде мать погибшего в ОМВД попросила проверить полицейских

15:08 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 окт - РИА Новости. Мать 36-летнего жителя Калининградской области, погибшего от ожогов от разбитого радиатора отопления в отделе полиции Калининграда, обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах дела и дать оценку деятельности полицейских, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
В понедельник сообщалось, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, сначала вывел из строя систему видеонаблюдения, затем повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он и умер. Следователи начали доследственную проверку инцидента.
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21 октября, 12:38РИА Новости
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"Обращение в прокуратуру с просьбой проверить деятельность полицейских поступило от матери погибшего мужчины", - сообщила представитель региональной прокуратуры.
Как стало известно, погибший - житель города Черняховска, он работал в Калининграде в частной фирме, раньше занимался футболом в местном клубе.
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