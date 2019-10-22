Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одним из вызовов для рынка труда сегодня является роботизация, однако данная проблема не нова, а низкоквалифицированный труд, в конечном итоге, должен отходить к роботам, тогда как люди должны креативно мыслить и оперативно решать, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Второй вызов - это трансформация рынка труда в связи с роботизацией. Все новое всегда вызывает, как известно, беспокойство. Напомню, что страх перед конкуренцией с машинами, еще в 17-18 веках приводил к чему? Рабочие эти машины просто старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурента", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании московского международного форума "Открытые инновации".

"Но за четыре столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей. И по всей вероятности, не смогут это сделать. Но еще несколько лет назад мы испытывали те же страхи, обсуждали и на нашем форуме, что будет происходить. Никто не может дать никаких гарантий по вопросам трудоустройства", - добавил он.

Медведев отметил, что сегодня ученые прогнозируют появление в ближайшие два года 133 миллионов новых рабочих мест взамен исчезающих 75 миллионов традиционных. "Так что это уже некоторый оптимизм. И эта уверенность основывается на процессах на рынке труда, которые мы наблюдаем сегодня. То, что происходит, в целом мире", - заявил премьер-министр РФ.

По словам Медведева, сегодня в мире работает порядка 2,5 миллиона роботов, но в основном, в отдельных странах, которые технологически и финансово готовы, например, Южная Корея, Германия, Сингапур.

"Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее, мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. А низкоквалифицированный труд, понятно, он должен отходить, в конечном счете, к роботам, а люди должны обладать так называемыми "мягкими" навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы и, наверное, в этом самая большая сложность", - сказал Медведев.

"Это требует, в свою очередь, и изменения в системе образования. База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая. Не зря крупные технологические компании, гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие, борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира", - заключил он.