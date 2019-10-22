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РИА Новости

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

15:24 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одним из вызовов для рынка труда сегодня является роботизация, однако данная проблема не нова, а низкоквалифицированный труд, в конечном итоге, должен отходить к роботам, тогда как люди должны креативно мыслить и оперативно решать, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Второй вызов - это трансформация рынка труда в связи с роботизацией. Все новое всегда вызывает, как известно, беспокойство. Напомню, что страх перед конкуренцией с машинами, еще в 17-18 веках приводил к чему? Рабочие эти машины просто старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурента", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании московского международного форума "Открытые инновации".
"Но за четыре столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей. И по всей вероятности, не смогут это сделать. Но еще несколько лет назад мы испытывали те же страхи, обсуждали и на нашем форуме, что будет происходить. Никто не может дать никаких гарантий по вопросам трудоустройства", - добавил он.
Медведев отметил, что сегодня ученые прогнозируют появление в ближайшие два года 133 миллионов новых рабочих мест взамен исчезающих 75 миллионов традиционных. "Так что это уже некоторый оптимизм. И эта уверенность основывается на процессах на рынке труда, которые мы наблюдаем сегодня. То, что происходит, в целом мире", - заявил премьер-министр РФ.
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По словам Медведева, сегодня в мире работает порядка 2,5 миллиона роботов, но в основном, в отдельных странах, которые технологически и финансово готовы, например, Южная Корея, Германия, Сингапур.
"Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее, мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. А низкоквалифицированный труд, понятно, он должен отходить, в конечном счете, к роботам, а люди должны обладать так называемыми "мягкими" навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы и, наверное, в этом самая большая сложность", - сказал Медведев.
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"Это требует, в свою очередь, и изменения в системе образования. База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая. Не зря крупные технологические компании, гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие, борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира", - заключил он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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Форум "Открытые инновации" 2019Дмитрий МедведевСколковоРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Очередной болт в уши вкручивают.Это не из-за роботизации,а из-за того что нет труда!Производства нет.Нееееееееет!!!!!!!!!
22 октября, 15:40
Олег Зенин
4621102
А вот в министерских офисах роботы проигрывают... с разгромным счетом. Там же "высококвалифицированный" труд )
22 октября, 15:27
Дмитрий Широков
8222001
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