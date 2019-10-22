Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения Ту-95МС

Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, при этом Токио и Сеул подняли в небо свои истребители, сообщили в Минобороны России.

"Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС", — уточняется в релизе.

© Министерство обороны Японии Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии © Министерство обороны Японии Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии

В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали южнокорейские F-15 и F-16 и японский F-2.