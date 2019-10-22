Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения Ту-95МС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, при этом Токио и Сеул подняли в небо свои истребители, сообщили в Минобороны России.
"Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС", — уточняется в релизе.
© Министерство обороны ЯпонииСхема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
© Министерство обороны Японии
Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали южнокорейские F-15 и F-16 и японский F-2.
Подчеркивается, что российские летчики выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.