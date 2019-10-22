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РИА Новости

Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения Ту-95МС

15:07 22.10.2019 (обновлено: 17:27 22.10.2019)
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© Фото : Министерство обороны ЯпонииРоссийский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
© Фото : Министерство обороны Японии
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, при этом Токио и Сеул подняли в небо свои истребители, сообщили в Минобороны России.
"Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС", — уточняется в релизе.
© Министерство обороны ЯпонииСхема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
© Министерство обороны Японии
Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали южнокорейские F-15 и F-16 и японский F-2.
Подчеркивается, что российские летчики выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
17 сентября, 21:15РИА Новости
Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО
160513227
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Ту-95МСВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФЮжная КореяЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В первый раз наши летчики ничего не нарушили) Навигаторы починили или летать научились?
22 октября, 15:28
ПСПетр Симонов
2000020
Карту перерисуйте, горе-самураи ))
22 октября, 15:45
Не лайкаю либерастов
1500002
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