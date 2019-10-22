Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает " Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает " Вечерняя Москва ".

Диетолог напомнила, что в чае содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и зрение, а также препятствуют образованию некоторых видов опухолей. По ее словам, любой чай можно пить с лимоном или вареньем, но некоторые сочетания могут навредить человеку.

"Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе", - пояснила Соломатина.

Она отметила что в горячий напиток не следует класть мед. Такое сочетание не навредит организму, однако не принесет и пользы.