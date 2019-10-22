Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:16Z
https://ria.ru/20191022/1560070121.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155919/27/1559192755_0:72:1920:1152_1036x0_80_0_0_e37982a8221ec991929f2a9d3ad298db.jpg
РИА Новости

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

15:00 22.10.2019 (обновлено: 15:16 22.10.2019)
98252
© Pixabay / congerdesignЧай
Чай
© Pixabay / congerdesign
Чай. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Диетолог напомнила, что в чае содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и зрение, а также препятствуют образованию некоторых видов опухолей. По ее словам, любой чай можно пить с лимоном или вареньем, но некоторые сочетания могут навредить человеку.
"Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе", - пояснила Соломатина.
Она отметила что в горячий напиток не следует класть мед. Такое сочетание не навредит организму, однако не принесет и пользы.
Продажа орехов и сухофруктов
15 октября, 17:41РИА Новости
Диетолог назвала самые полезные сухофрукты
Диетолог посоветовала заваривать листья с верхушек чайного куста — такой напиток наиболее богат питательными веществами. Все, что остается после сбора элитного чая, относят ко второму сорту. Чайные пакетики заполняют измельченными листьями и даже производственной пылью. Специалист призвала обращать внимание на место производства чая. Лучше всего, чтобы его фасовали там же, где и собирали, а листочки чая были видны через упаковку.
30547292933116
Обсудить 6
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Ценный совет. Особенно собирать листочки с верхушек чайных кустов. Что бы мы без тебя делали...
22 октября, 18:17
Andrey Bodrey
38182001
Я когда на рынке покупаю чай, всегда спрашиваю: "Этот чай из листьев с верхушек чайного куста?" Мне продавец отвечает: "Мамой клянусь с самых верхушек чайного куста! Сами депутаты сказали, что будем пить чай с самых нижних веток чайного куста, лишь бы наш народ пил только с верхних!"
22 октября, 21:34
Игорь Алексеев
13181000
Рекомендуем
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Старинная ладья, найденная на дне Волги в Самарской области
На дне Волги под Самарой нашли ладью, затонувшую до эпохи Ивана Грозного
Пациент на приеме у врача-офтальмолога
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Раковые клетки
Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния