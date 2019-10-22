Житель Приангарья несколько раз переехал пенсионерку на машине и уехал

ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Житель Ангарска несколько раз переехал на автомобиле пенсионерку и скрылся – пока он арестован только на 15 суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает во вторник полиция Иркутской области.

Инцидент произошел накануне в одном из дворов и попал на видео, выложенное впоследствии в социальных сетях. Судя по ролику, автомобиль сбивает пожилую женщину, водитель выходит из салона, видит, что под колесами лежит человек, садится за руль, снова переезжает пешехода и уезжает.

В это же время в нескольких метрах от лежащей на земле женщины со стоянки трогается водитель еще одной иномарки и тоже уезжает, не оказав помощи пенсионерке. В конечном счете 64-летнюю женщину все же доставили в больницу.

"В настоящее время 34-летний нигде не работающий мужчина на основании собранных сотрудниками ГИБДД административных материалов судом помещен под административный арест на 15 суток", - говорится в релизе.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Иномарка, которая сбила женщину, изъята у владельца на спецстоянку.