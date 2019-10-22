Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова

ВАРШАВА, 22 окт — РИА Новости. Окружной суд Варшавы постановил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во время заседания Черняков заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и сам попросил суд выдать его. Прошение поддержали прокурор и адвокат.
Решение не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
В России Чернякова обвиняют в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей.
Его задержали в Польше по ордеру Интерпола 15 декабря 2017 года. Москва направила запрос о временном аресте и начале процедуры экстрадиции.
Суд первой инстанции постановил выдать Чернякова России, апелляционный суд подтвердил это решение. Тем не менее российская сторона направила в Польшу новые материалы дела, что потребовало нового рассмотрения.
13 ноября 2017, 09:48РИА НедвижимостьБеглый экс-глава НПО «Космос» Черняков остался без поместья под ФлоренциейСкрывающийся от российского и британского правосудия экс-глава НПО «Космос», выступавший личным поручителем по кредитам, которые компания получала в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, Андрей Черняков остался без поместья под Флоренцией, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".