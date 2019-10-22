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РИА Новости

Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова

14:50 22.10.2019 (обновлено: 15:20 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений СамаринАндрей Черняков в должности президента НПО "Космос"
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
© РИА Новости / Евгений Самарин
Андрей Черняков в должности президента НПО "Космос". Архивное фото
ВАРШАВА, 22 окт — РИА Новости. Окружной суд Варшавы постановил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во время заседания Черняков заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и сам попросил суд выдать его. Прошение поддержали прокурор и адвокат.
Решение не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
В России Чернякова обвиняют в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей.
Его задержали в Польше по ордеру Интерпола 15 декабря 2017 года. Москва направила запрос о временном аресте и начале процедуры экстрадиции.
Суд первой инстанции постановил выдать Чернякова России, апелляционный суд подтвердил это решение. Тем не менее российская сторона направила в Польшу новые материалы дела, что потребовало нового рассмотрения.
В зале судебных заседаний
13 ноября 2017, 09:48РИА Недвижимость
Беглый экс-глава НПО «Космос» Черняков остался без поместья под ФлоренциейСкрывающийся от российского и британского правосудия экс-глава НПО «Космос», выступавший личным поручителем по кредитам, которые компания получала в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, Андрей Черняков остался без поместья под Флоренцией, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".
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Андрей ЧерняковНПО "Космос"ИнтерполПольшаРоссия
Популярные комментарии
так ему в рашке лучше будет,поделится с судьей и домой пойдет
22 октября, 15:10
САСергей Антонов
6211017
В 2005 году был арестован в Берне (Швейцария) на основании обвинений в мошенничестве министр атом.энергетики Адамов. Арест был произведён по запросу США. США обвиняли Адамова в присвоении 9 миллионов долларовВ России Адамову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статья 285 УК России). Ему инкриминировали неправомерное списание долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited в размере около 100 млн долларов СШАМосковский городской суд приговорил Евгения Адамова к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
22 октября, 17:45
Виктор Иванов
596070
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