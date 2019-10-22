Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова

Беглый экс-глава НПО «Космос» Черняков остался без поместья под Флоренцией Скрывающийся от российского и британского правосудия экс-глава НПО «Космос», выступавший личным поручителем по кредитам, которые компания получала в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, Андрей Черняков остался без поместья под Флоренцией, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".