В Осло полиция продолжает поиски женщины, причастной к угону скорой

СТОКГОЛЬМ, 22 окт - РИА Новости. Полиция Осло продолжает поиски второго злоумышленника, причастного к угону автомобиля скорой помощи, на котором они потом сбили нескольких человек в районе Турсхов в Осло, сообщает NRK.
По данным телерадиокомпании, полиция произвела несколько выстрелов по "скорой", чтобы остановить автомобиль. Один из предполагаемых угонщиков получил легкие ранения. Среди пострадавших в результате наезда - ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента. По данным NRK, он госпитализирован.
Как сообщает телерадиокомпания со ссылкой на полицию, мужчина арестован. Сейчас стражи порядки ведут поиски женщины, предположительно, также причастной к угону.