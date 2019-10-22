В Осло полиция продолжает поиски женщины, причастной к угону скорой

По данным телерадиокомпании, полиция произвела несколько выстрелов по "скорой", чтобы остановить автомобиль. Один из предполагаемых угонщиков получил легкие ранения. Среди пострадавших в результате наезда - ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента. По данным NRK, он госпитализирован.