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РИА Новости

Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS

14:50 22.10.2019
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© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieВоеннослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
"Военное руководство обеспокоено уязвимостью GPS-устройств", - пишет издание, указывая на опыт проведения НАТО в прошлом году крупных учений в северной Норвегии Trident Junction.
Ранее минобороны Норвегии и МИД Финляндии обвиняли Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые прошли с 25 октября по 7 ноября прошлого года. НАТО заявляла, что считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется также в гражданских целях.
По данным бельгийского издания, "в ходе учений и тренировок все больше внимания вновь уделяется использованию штабной карты и навигации по компасу". В минобороны эту информацию комментировать отказались "по соображениям оперативной безопасности".
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