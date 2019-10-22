Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.

"Военное руководство обеспокоено уязвимостью GPS-устройств", - пишет издание, указывая на опыт проведения НАТО в прошлом году крупных учений в северной Норвегии Trident Junction.

Ранее минобороны Норвегии и МИД Финляндии обвиняли Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые прошли с 25 октября по 7 ноября прошлого года. НАТО заявляла, что считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется также в гражданских целях.

По данным бельгийского издания, "в ходе учений и тренировок все больше внимания вновь уделяется использованию штабной карты и навигации по компасу". В минобороны эту информацию комментировать отказались "по соображениям оперативной безопасности".

Ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщил, что инцидент со сбоем GPS на учениях НАТО Trident Juncture был исчерпан в считанные дни после обмена мнениями с Финляндией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключала, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS во время учений НАТО для отвлечения внимания от внутренних проблем.