В ЦАМТО заявили, что российская военная техника безальтернативна для Африки

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российская военная техника не имеет аналогов для покупателей из государств Африки по соотношению цены и качества, уверен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее посол Камеруна в РФ Махамат Паба Сале в интервью РИА Новости заявил, что его страна заинтересована в покупке российских бронетранспортеров для перевозки военных, а также военно-транспортных и боевых вертолетов.

"Россия является одним из признанных лидеров в производстве бронетранспортеров, в частности БТР-82, который показывает превосходные результаты в эксплуатации в самых разных регионах и странах. Это надежная и проверенная временем машина, которая модернизирована за счет применения новых технологических решений. Наши вертолеты – это вообще бестселлер. Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ми-26 – это марки, которые известны во всем мире", - сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, например, в жестких климатических условиях Африки западная вертолетная техника требует высокого уровня сервисного и технического обслуживания. "Она капризна, ненадежна и выходит из строя", - сказал эксперт.

В этом плане российская вертолетная техника, которая не уступает, а зачастую превосходит западную, отметил Коротченко, имеет выдающиеся характеристики по своей эксплуатационной надежности. "Ни один западный вертолет не может сравниться с российским по совокупности качеств. Российские вертолеты - такие же легенды, как автомат Калашникова в мире стрелкового оружия. Это безальтернативные варианты для покупателей из Африки", - заявил Коротченко.