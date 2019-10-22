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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В ЦАМТО заявили, что российская военная техника безальтернативна для Африки

14:40 22.10.2019 (обновлено: 15:47 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90
Танки Т-90
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Танки Т-90. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российская военная техника не имеет аналогов для покупателей из государств Африки по соотношению цены и качества, уверен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее посол Камеруна в РФ Махамат Паба Сале в интервью РИА Новости заявил, что его страна заинтересована в покупке российских бронетранспортеров для перевозки военных, а также военно-транспортных и боевых вертолетов.
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"Россия является одним из признанных лидеров в производстве бронетранспортеров, в частности БТР-82, который показывает превосходные результаты в эксплуатации в самых разных регионах и странах. Это надежная и проверенная временем машина, которая модернизирована за счет применения новых технологических решений. Наши вертолеты – это вообще бестселлер. Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ми-26 – это марки, которые известны во всем мире", - сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, например, в жестких климатических условиях Африки западная вертолетная техника требует высокого уровня сервисного и технического обслуживания. "Она капризна, ненадежна и выходит из строя", - сказал эксперт.
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В этом плане российская вертолетная техника, которая не уступает, а зачастую превосходит западную, отметил Коротченко, имеет выдающиеся характеристики по своей эксплуатационной надежности. "Ни один западный вертолет не может сравниться с российским по совокупности качеств. Российские вертолеты - такие же легенды, как автомат Калашникова в мире стрелкового оружия. Это безальтернативные варианты для покупателей из Африки", - заявил Коротченко.
Он отметил, что любые заявки по военно-техническому сотрудничеству, которые поступят после проходящего в Сочи форума "Россия – Африка", "будут рассмотрены и удовлетворены". "Никаких ограничений нет, за исключением вопросов платежеспособности африканских государств. Но здесь возможны новые гибкие схемы взаимодействия через вхождение российских корпораций в число учредителей и участников добычи полезных ископаемых, организации их экспорта в обмен на поставки российских вооружений", - пояснил эксперт.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЦАМТОИгорь КоротченкоАфрикаРоссияБезопасностьЭкономика
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