На саммите Россия – Африка обсудят тему контртерроризма

"Конечно, эта тема (контртерроризма - ред.) в мире настолько востребована, расползание терроризма по Африке идёт очень серьезно. Особенно север и центральная Африка. Конечно, они будут, эти вопросы возникать, в любом случае. Потому что на таких саммитах кроме, скажем, экономических вопросов, всегда возникают вопросы безопасности. Раз вопросы безопасности (возникают), значит, и контреррор будет", - сказал Сыромолотов журналистам.