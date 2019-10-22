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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

На саммите Россия – Африка обсудят тему контртерроризма

14:36 22.10.2019 (обновлено: 16:11 22.10.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопросы контртерроризма будут обсуждаться на саммите Россия – Африка в Сочи, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Конечно, эта тема (контртерроризма - ред.) в мире настолько востребована, расползание терроризма по Африке идёт очень серьезно. Особенно север и центральная Африка. Конечно, они будут, эти вопросы возникать, в любом случае. Потому что на таких саммитах кроме, скажем, экономических вопросов, всегда возникают вопросы безопасности. Раз вопросы безопасности (возникают), значит, и контреррор будет", - сказал Сыромолотов журналистам.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаОлег СыромолотовМИД РФМоскваАфрикаСочиРоссияБезопасностьВ мире
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