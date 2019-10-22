На саммите Россия – Африка обсудят тему контртерроризма

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопросы контртерроризма будут обсуждаться на саммите Россия – Африка в Сочи, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Конечно, эта тема (контртерроризма - ред.) в мире настолько востребована, расползание терроризма по Африке идёт очень серьезно. Особенно север и центральная Африка. Конечно, они будут, эти вопросы возникать, в любом случае. Потому что на таких саммитах кроме, скажем, экономических вопросов, всегда возникают вопросы безопасности. Раз вопросы безопасности (возникают), значит, и контреррор будет", - сказал Сыромолотов журналистам.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.