Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет ПФР на 2019 год

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ увеличивает общий объем доходов бюджета фонда на 79,8 миллиарда рублей, до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% к ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8%, к ВВП). При этом расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" увеличиваются на 0,14 миллиарда рублей, а на "непрограммные направления деятельности органов управления" фонда – на 80,48 миллиарда рублей.

В результате, дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 24 миллиарда рублей (0,02% к ВВП). Большая его часть – 22,9 миллиарда рублей – связана с формированием накопительных пенсий. Как поясняли ранее в ПФР, дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим.

Остальные 1,1 миллиарда рублей дефицита будут покрыты за счет остатков средств бюджета ПФР, не использованных в 2018 году.