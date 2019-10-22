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РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет ПФР на 2019 год

14:35 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ увеличивает общий объем доходов бюджета фонда на 79,8 миллиарда рублей, до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% к ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8%, к ВВП). При этом расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" увеличиваются на 0,14 миллиарда рублей, а на "непрограммные направления деятельности органов управления" фонда – на 80,48 миллиарда рублей.
В результате, дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 24 миллиарда рублей (0,02% к ВВП). Большая его часть – 22,9 миллиарда рублей – связана с формированием накопительных пенсий. Как поясняли ранее в ПФР, дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим.
Остальные 1,1 миллиарда рублей дефицита будут покрыты за счет остатков средств бюджета ПФР, не использованных в 2018 году.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:10РИА Новости
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Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2019 году в бюджет ПФР из федерального бюджета, увеличен на 33,8 миллиарда рублей до 3,353 триллиона рублей. Из них на обязательное пенсионное страхование будет направлено 13,1 миллиарда рублей, валоризацию величины расчетного пенсионного капитала - 15,3 миллиарда, возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов - 5 миллиардов. На софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния будет направлено 0,4 миллиарда.
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Правительство РоссииПенсионный фонд РФГосдума РФРоссияЭкономика
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