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РИА Новости

СМИ сообщили подробности смерти дочери посла Ирана в России

14:35 22.10.2019 (обновлено: 14:44 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПосол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Тело дочери иранского посла Мехди Санаи обнаружил случайный прохожий, сообщает "МК" со ссылкой рассказ мужчины.
По словам собеседника издания, тело находилось рядом с припаркованным автомобилем, у которого была помята стойка. При этом девушка была одета "по-домашнему", а на ногах у нее не было обуви.
Отмечается, что мужчина сразу вызвал бригаду скорой помощи.
Ранее посольство Ирана в Москве опровергло сообщения СМИ о самоубийстве дочери дипломата. По данным дипмиссии, причиной смерти стал сердечный приступ.
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Мехди СанаиРоссияИранВ мире
Популярные комментарии
То инсульт то самоубийство то сердечный приступ, все перебрали что можно. Вкоменты вон и наркоту впихнули. И эти люди себя называют журналисты?
22 октября, 15:03
koschei473
2110302
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