Госдума приняла в I чтении проект о защите генетической информации

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о дополнительной защите биологической и генетической информации о человеке.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О персональных данных" в части обработки биометрических персональных данных"... предусматривает внесение, изменений в федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", направленных на обеспечение защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, содержащей генетическую информацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает кабмин, сейчас в российском законодательстве есть пробел в части защиты информации о человеке, полученной из биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить сведения о состоянии его здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам.

"Принятие законопроекта позволит создать необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов, восполнить имеющийся в законодательстве пробел и урегулировать отношения, связанные с обработкой персональных данных, содержащих информацию о генетических особенностях человека", - говорится в документе.

Отмечается, что нововведения призваны установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения о них сведений, имеющих личный характер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что информация о человеке, полученная из биоматериала, представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, использующих ее для анализа привычек и интересов своих клиентов, но и для разного рода мошенников. Володин подчеркнул, что в нынешнем виде федеральный закон "О персональных данных" позволяет по умолчанию, без ведома и учета волеизъявления человека осуществлять бесконтрольный сбор и передачу его генетических данных.

При этом, Володин отметил, что "биометрические методы идентификации имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами". Он добавил, что биометрические особенности невозможно утратить или забыть, намного сложнее фальсифицировать, достоверность аутентификации таким способом очень высока в силу их уникальности.

"И сегодня такой тип верификации своих клиентов использует все больше организаций - крупные банки, визовые центры и органы миграционного контроля, медицинские учреждения. Внедрение биометрического распознавания лиц уже обсуждают многие крупные авиаперевозчики - это позволило бы не только повысить безопасность, но и сократить время прохождения контроля при посадке в самолет. То же самое касается организации массовых мероприятий", - сказал председатель Госдумы.