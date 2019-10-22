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РИА Новости

В МИД рассказали, когда могут пройти консультации с США по контртерроризму

14:28 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новые консультации экспертов России и США по контртерроризму могут пройти в конце декабря, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Я думаю, что это конец (года - ред.), декабрь, где-то так", - заявил он, отвечая на вопрос о сроках следующих консультаций.
"Мы с (замгоссекретаря Джоном) Салливаном встречались в декабре прошлого года, сейчас в сентябре. Мы с ним встречаемся один раз в год. А эксперты встречаются с перерывом 2-3 месяца. Потом мы подводим итог и ставим дальнейшие задачи", - пояснил он.
Сыромолотов добавил, что США пока не сообщали, кто станет их новым представителем на переговорах.
"Пока не объявлено, кто будет", - заявил российский дипломат.
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