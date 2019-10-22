В МИД рассказали, когда могут пройти консультации с США по контртерроризму

"Я думаю, что это конец (года - ред.), декабрь, где-то так", - заявил он, отвечая на вопрос о сроках следующих консультаций.

"Мы с (замгоссекретаря Джоном) Салливаном встречались в декабре прошлого года, сейчас в сентябре. Мы с ним встречаемся один раз в год. А эксперты встречаются с перерывом 2-3 месяца. Потом мы подводим итог и ставим дальнейшие задачи", - пояснил он.